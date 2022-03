Morto in auto di fronte a casa: il funerale di Samuel sarà celebrato domani

Sarà celebrato domani, alle ore 15.30 nella chiesa di Selva del Montello (dove stasera alle 19.30 sarà recitato il Santo Rosario), il funerale di Samuel Carletti. Il 22enne bodybuilder, che lavorava da poche settimane come "buttafuori" alla discoteca Anima, era venuto a mancare nella notte tra il 21 ed il 22 marzo quando i genitori, preoccupati per non vederlo rientrare a casa da una serata alla palestra McFit di Treviso, erano usciti a cercarlo trovandolo purtroppo esanime appena fuori casa seduto nell'abitacolo della sua auto ancora con il motore acceso. Samuel lascia nel dolore mamma Nora Campeol, il papà Corrado e tantissimi amici che domani abbracceranno la famiglia durante l'ultimo saluto al loro caro amico portato via alla vita da un malore fatale nel pieno della sua giovane esistenza.