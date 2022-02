Il funerale di Sara e Jessica all'esterno dell'oratorio di San Vendemiano

Sarà celebrato alle ore 15 di sabato prossimo, 12 febbraio, all'esterno dell'oratorio di San Vendemiano, per permettere a tutti di potervi prendere parte, il funerale congiunto di Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. A celebrare le esequie sarà il parroco, don Marco Zarpellon, ed il cappellano, don Lorenzo Cavinato, che pronuncerà l'omelia sulla scomparsa delle due cugine scomparse lo scorso 30 gennaio in A28. Sono attese all'ultimo saluto diverse centinaia di persone, amici, parenti ma anche tanti semplici cittadini che hanno voluto manifestare già domenica scorsa, durante una fiaccolata molto sentita e partecipata (in 500 vi hanno preso parte), la loro vicinanza alle famiglie delle vittime di questa doppia tragedia. Intanto la raccolta fondi a favore delle figlie di Sara, di due anni e cinque mesi e mezzo, sta per raggiungere quota 9mila euro (A questo link le informazioni per donare).