Fissata la data per le esequie di Vittorio Zanini: l'ultimo saluto sarà sabato

Si terranno sabato alle ore 10 presso il Duomo di Treviso le attese esequie di Vittorio Zanini, l'ex assessore comunale e storico ginecologo dell'ospedale Ca' Foncello deceduto nella giornata di ieri all'età di 72 anni a causa di un tumore fulminante che lo ha portato via alla vita in poche settimane. Sabato, scortato dai familiari più stretti, il feretro partirà dalla casa funeraria di via Cittadella per poi passare per la stazione ferroviaria, il Teatro Comunale, piazza Borsa e poi arrivare fino al Duomo dove ad attenderlo ci saranno gli amici e colleghi del Consiglio Comunale per un ultimo toccante saluto

Nel frattempo da Enrico Renosto, anima del quartiere di Santa Bona, arriva una bella proposta per ricorare proprio Zanini: "Penso che un concorso/premio 'Zanini' possa rendere omaggio ad un cittadino che si è impegnato per oltre 50 anni per la 'res pubblica' ricoprendo vari incarichi pubblici come assessore e consigliere in varie giunte, oltre ad essere fortemente impegnato nel mondo dell'associazionismo. Propongo, dunque, di considerare di intestare a lui un premio rivolto ai giovani delle scuole primarie, vista anche che ha contribuito a far nascere migliaia di bambini. Potrebbe trattarsi di un premio letterario per un tema da scrivere su argomenti come sport e/o cultura per avvicinare i giovani a queste importanti realtà; oppure potrebbe essergli dedicata una giornata nei musei cittadini o nelle realtà sportive della città, così da portare i ragazzi in visita per far conoscere loro le esperienze culturali sportive".