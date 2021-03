Tragedia di Vidor, martedì i funerali della mamma

Saranno celebrati martedì 9 marzo, alle ore 15, nella chiesa parrocchiale di Fanzolo i funerali della giovane mamma che, nella serata di sabato 20 febbraio, si era gettata dal ponte di Vidor con in braccio il figlioletto di un anno e mezzo.

Nella caduta il piccolo era riuscito a salvarsi mentre la mamma aveva perso la vita. Una tragedia inaspettata per l'intera comunità di Fanzolo che, in questi giorni, ha più volte espresso vicinanza e sostegno al marito della donna e padre del piccolo sopravvissuto alla caduta. Le condizioni del bimbo stanno stanno migliorando giorno dopo giorno. Stasera, lunedì 8 marzo, la recita del rosario in chiesa dalle ore 20. Domani per l'ultimo saluto alla mamma del piccolo si prevede una grande affluenza di persone. La salma verrà tumulata nel cimitero di Caerano di San Marco.