Funerali di Sara e Jessica: in centinaia a San Vendemiano per l'ultimo saluto alle ragazze

E' stato celebrato alle ore 15 di oggi, sabato 12 febbraio all'esterno dell'oratorio San Giovanni Paolo II di San Vendemiano, il funerale congiunto di Sara Rizzotto e Jessica Fragasso. A celebrare le esequie è stato il parroco don Marco Zarpellon, mentre il cappellano don Lorenzo Cavinato ha pronunciato l'omelia sulla scomparsa delle due cugine scomparse lo scorso 30 gennaio in un terribile incidente lungo la A28: "Suoi loro volti c’era il sorriso dell’amore vissuto. Stavano gustando la vita tra un brano hip hop e una canzone di Adele. L’abbraccio di questa umanità è per voi. Stiamo ascoltando insieme il vuoto che ci abita. Un vuoto insopportabile e incancellabile anche se l’amore vissuto non può morire".

Presenti all'ultimo straziante saluto diverse centinaia di persone tra amici, parenti ma anche tanti semplici cittadini che hanno voluto manifestare già domenica scorsa, durante una fiaccolata molto sentita e partecipata (in 500 vi hanno preso parte), la loro vicinanza alle famiglie delle vittime di questa doppia tragedia. Sul posto, seppur defilata dalle prime file, anche la mamma di Sara, Stefania Di Grazia, nonostante dai parenti fosse arrivata la richiesta di non presentarsi considerati i trascorsi familiari con la ragazza che era stata abbandonata in giovane età. All'arrivo i due feretri sono stati accolti con il saluto militare da parte dei carabinieri, della polizia di stato, della polizia locale, dell'Associazione nazionale carabinieri e dagli alpini.

Presenti alla celebrazione anche il sindaco di Conegliano Fabio Chies ed il Governatore del Veneto che ha dichiarato come speri in una punizione esemplare per l'investitore, così che vengano rivisti dal giudice gli arresti domiciliari che gli sono stati concessi: "Le leggi saranno anche scritte bene, ma vanno altrettanto applicate bene - dichiara il Presidente del Veneto - Rispetto l'autonomia dei magistrati, ma ognuno di loro quando emette una sentenza indica una via. Il popolo vuole una punizione per questo uomo, anche perché per tutti noi il provvedimento dei domiciliari è inspiegabile. Non posso far altro che dimostrare tutta la mia e nostra vicinanza di Istituzione a questa famiglia piegata dal dolore per una tragedia inimmaginabile. Chiedo dunque a tutti di donare per dare una mano al papà delle due bambine orfane per affrontare il futuro".

Come donare per sostenere le figlie di Sara

La raccolta fondi a favore delle figlie di Sara, di due anni e cinque mesi e mezzo, ha superato i 10mila euro.

Si può donare attraverso LA PIATTAFORMA GOFUNDME

oppure Tramite Iban

Intestatario: SARTORI CRISTINA

C/C: IT73T0890461620009000016369

Causale: Noi, con Helena e Sophia