Fuochi d'artificio sparati sabato sera, i residenti: «Mettono allegria»

Lunedì 30 novembre a Crocetta del Montello si festeggia il patrono del paese, Sant'Andrea, ma qualcuno si è divertito nei giorni scorsi a festeggiare in anticipo con un breve spettacolo pirotecnico nei cieli del paese.

I fuochi d'artificio sono stati sparati sabato sera, 28 novembre, per una manciata di secondi. Uno spettacolo breve ma emozionante che ha incontrato il favore di numerosi cittadini, piacevolmente sorpresi dai fuochi. Non è mancata sui social anche qualche polemica da parte di alcuni residenti che hanno scritto: «Scusate ma io non la penso così. Avete idea del terrore che provano gli animali e quanti ne muoiono? L'anno scorso qui dove abito io c era un bombardamento! Un po di rispetto per gli altri no? Andrebbero vietati, povere bestiole. Pensateci vi prego». Nel frattempo gli autori dello spettacolo hanno preferito rimanere anonimi ma c'è già che spera che lo spettacolo venga riproposto anche per il patrono di questa sera.