Presepe nel mirino dei ladri, sparita la statuetta di Gesù Bambino

Non c'è pace per il presepe allestito in Piazzetta Berto a Mogliano Veneto: nelle scorse notti ignoti vandali hanno preso di mira la Natività rubando la statuetta di Gesù Bambino.

Il furto è stato scoperto dai residenti del quartiere centro-sud solo nelle ore successive, rabbia e sgomento le reazioni dei moglianesi dal momento che non si tratta del primo furto ai danni del presepe di Piazzetta Berto. Nel 2019 l'episodio più grave con la statua del Gesù Bambino trovata impiccata ad un cavo elettrico. Nel corso degli anni però il presepe era finito altre volte nel mirino di vandali e ladri. Nella zona sono presenti alcune videocamere di sorveglianza che potrebbero aver ripreso i responsabili. Resta però l'amarezza per un'altra Natività finita nel mirino dei ladri durante il periodo delle festività natalizie.