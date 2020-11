Spaccata notturna in negozio: i ladri scappano con il fondocassa ed uno smartphone

Poco meno di 1500 euro di refurtiva. Questo il bottino, tra il fondocassa ed uno smartphone, che alcuni ladri sono riusciti a rubare dal WINDTRE Store presente lungo il Terraglio a Preganziol. La spaccata, come riporta "la Tribuna", è avvenuta nella nottata tra giovedì e venerdì e, purtroppo, nessuno dei residenti si è accorto di nulla. Secondo una prima ricostruzione i malviventi avrebbero prima tentato di penetrare all'interno tramite la porta principale ma, non riuscendoci, hanno poi optato per scassinare una porta laterale antisfondamento. L'operazione ha richiesto anche lo spaccamento di diversi lucchetti e l'uso di un piede di porco, arrecando in tal modo danni ingentissimi al locale. Inoltre, sempre durante la stessa serata alcuni buontemponi (forse gli stessi ladri) hanno deciso di urinare sulle vetrine della farmacia presente in zona, spostando poi le sedie di un bar lì vicino proprio all'ingresso della farmacia stessa. Nessuno però ha visto alcunché, tanto che i carabinieri stanno ora cercando di capire se alcune delle telecamere presenti in zona hanno ripreso i ladri e/o i vandali.