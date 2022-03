Futuro delle Province: il Governatore Zaia dialoga con i presidenti veneti

Nella giornata di venerdì, nella sede della Protezione Civile del Veneto, si è tenuto un incontro tra la Regione del Veneto, rappresentata dal presidente Luca Zaia e dall’assessore ai Rapporti con gli Enti Locali Francesco Calzavara, e l’Unione delle Province del Veneto (Upi Veneto) al completo. Tema dell’incontro: il ruolo e le funzioni delle Province e della Città Metropolitana per condividere un riordino che porti al superamento della “legge Delrio”.

Sul tavolo della discussione in particolare le funzioni cosiddette “non fondamentali” storicamente delegate alle Province in ambiti come caccia, pesca, agricoltura, polizia provinciale, protezione civile, difesa del suolo, cultura, turismo. L’incontro, positivo, si è concluso con la richiesta da parte della Regione all’Upi Veneto di formulare una proposta di riforma e di delega, in modo da poter così superare le criticità e migliorare la sinergia tra enti. Un primo passo potrebbe riguardare il riconoscimento regionale di alcune funzioni che le Province stanno svolgendo autonomamente per i Comuni, come la Centrale Unica Appaltante, le politiche europee o la digitalizzazione del territorio.

“Un incontro molto positivo – commenta Stefano Marcon, presidente dell’Upi Veneto e della Provincia di Treviso – ringrazio il governatore Zaia e l’assessore Calzavara che hanno ascoltato le nostre istanze dimostrando sin da subito grande disponibilità alla riforma del ruolo e delle competenze provinciali. Ora la Regione ci ha chiesto di formulare una proposta concreta da poter discutere per la sua vera attuazione”.