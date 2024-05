Addio Gabriele Serraglio: commemorazione all'auditorium Cgil

La Camera del Lavoro di Treviso si stringe nel ricordo di Gabriele Serraglio, segretario generale della Fillea Cgil, scomparso lo scorso 28 aprile. Lo fa con una cerimonia civile in auditorium della sede Cgil in via Dandolo a Treviso sabato 18 maggio alle ore 10, dove troveranno spazio tra alcuni momenti di ricordo da parte di colleghi e amici anche la proiezione di fotografie e l’ascolto dei brani musicali cari a Serraglio. Inoltre, la Fillea Cgil di Treviso consegnerà alla famiglia una targa a lui dedicata.

Il cordoglio

Vogliamo ricordarlo per il lavoro fatto come sindacalista e per l’impegno per la missione sindacale, per la sua determinazione e forza che siano da scuola e ispirazione a tutti e tutte noi, ai funzionari di oggi - chiude il segretario generale di Cgil Treviso, Mauro Visentin -. Un ricordo che oltre un momento commemorativo vuole essere un abbraccio di solidarietà e vicinanza reciproca dopo questa grave perdita».