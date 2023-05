Legno ed edilizia, Gabriele Serraglio nuovo segretario di Fillea Cgil

Gabriele Serraglio è il nuovo segretario generale della Fillea Cgil di Treviso. L’elezione è avvenuta oggi, mercoledì 31 maggio, con voto quasi unanime dei delegati e delle delegate della categoria dei lavoratori del legno e dell’edilizia radunati in assemblea generale all’auditorium della sede della Camera del Lavoro del capoluogo. Entrato alla Cgil come delegato sindacale delle Industrie Cotto Possagno, il nuovo segretario generale, classe 1964 e residente a Cavaso del Tomba, negli ultimi anni in segreteria provinciale della Fillea con la delega all’organizzazione, raccoglie il testimone lasciato da Veronica Gallina, al vertice della Sigla sindacale trevigiana dal gennaio 2019 a oggi.

Il commento

«Fondamentale portare avanti il lavoro avviato in questi ultimi anni e quello messo in cantiere in fase congressuale - le parole del segretario generale di Treviso, Gabriele Serraglio - senza indugi e guardando alle sfide che il mercato del lavoro e l’economia del territorio ci consegnano. Sarà un lavoro consistente che coinvolgerà tutti i livelli della categoria, dalla nuova segreteria provinciale, composta di sei persone, ai delegati e delegate nei luoghi di lavoro, ai nostri oltre 5mila iscritti”. “Un lavoro che condurremo anche con le altre forze sindacali della Marca e in serrato dialogo con le controparti datoriali» conclude.