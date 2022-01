Addio a Gabriella Gianna Parma: anima di Siletto Calzature

Classe ed eleganza: due tratti inconfondibili di Gabriella Gianna Parma, vedova di Giordano Turi, per anni anima, insieme al marito, del negozio "Al Siletto Calzature" in Corso del Popolo a Treviso.

Mercoledì 26 gennaio Gabriella è mancata all’affetto dei suoi cari a 91 anni: il Covid ha compromesso le sue condizioni di salute già fragili per l'età. La piangono oggi il figlio Pietro, la nuora Monica, la nipote Claudia, Davide e Barbara oltre a centinaia di clienti che, negli anni, hanno seguito i suoi consigli sulle calzature più adatte da indossare. Il suo nome è legato all'epoca d'oro del commercio in centro storico: aveva il culto del bello e, ormai da molti anni, aveva deciso di ritirarsi a vita privata. Vastissimo il cordoglio in città alla notizia della sua scomparsa. I funerali saranno celebrati domani, venerdì 28 gennaio, alle ore 9.30 nel tempio di San Nicolò a Treviso. La salma verrà sepolta nel cimitero di San Lazzaro.