Lavori alla rete fognaria, chiusa per un anno la strada tra Gaiarine e Bibano

In conseguenza alla posa della rete fognaria da parte di Piave Servizi la strada che collega Gaiarine alla frazione di Bibano in Comune di Godega sarà chiusa per un anno. La strada provinciale interessata dai lavori è un’arteria di collegamento importante, motivo per cui entrambe le amministrazioni Comunali coinvolte hanno avuto diversi incontri sia con la Direzione Lavori (in capo a Piave Servizi) sia con la Provincia proprietaria della strada interessata dalla chiusura affinchè la viabilità alternativa sia ben segnalata (deviazione su via Ancillotto a Codognè e quindi via Stort in comune di Godega), con particolare attenzione a tutte le attività produttive con della segnaletica mirata.

«Indiscutibile che l’opera sia necessaria, opera che andava fatta ancora decenni fa ma pace, meglio ora che mai» dice il sindaco di Gaiarine Diego Zanchetta che continua «come amministrazioni non possiamo però esimerci dall’essere vigilanti nel rispetto delle tempistiche e che i lavori che ripeto sono importanti per il territorio, vengano portati a compimento creando il minor disagio possibile ai residenti e alle attività che operano nella via».

Il cantiere sarà mobile, nel senso che sarà interessato un tratto di circa 50 mt alla volta, motivo per cui i totem richiesti dalle Amministrazioni hanno trovato l’approvazione di Piave Servizi, oltre alle indicazioni nella viabilità locale che è stata posizionata dalle attività coinvolte. «Aggiungo che entrambe le Amministrazioni lanciano un appello affinché nella viabilità locale, oltre al rispetto dei limiti, venga prestata la massima attenzione anche incrociando un’altro veicolo» chiude Zanchetta.