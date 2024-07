Vandali alla scuola elementare di Francenigo: genitori pagano i danni

Si sono fatti carico delle spese per ripulire e imbiancare i muri della scuola elementare di Francenigo vandalizzata a inizio giugno dai loro figli. Le famiglie pagano per il comportamento dei figli vandali: è successo a Gaiarine dopo la scoperta a inizio giugno dell'atto vandalico nel cantiere della scuola primaria.

Gli operai del cantiere avevano segnalato al Comune le scritte lasciate sulle pareti appena rifinite della scuola interessata da un importante cantiere di efficientamento energetico la cui fine è prevista per settembre. L'episodio era stato denunciato alle forze dell'ordine che, grazie alle immagini delle telecamere della zona, avevano in poco tempo identificato i responsabili, tutti minorenni. Alle forze dell'ordine che li hanno fermati i giovanissimi vandali avrebbero detto di aver imbrattato i muri perché pensavano che i lavori non fossero terminati e che le pareti dovessero essere nuovamente dipinte. In loro aiuto sono arrivati i genitori che si sono fatti carico delle spese necessarie a ripulire i muri per evitare strascichi giudiziari ai figli. Dopo l'intervento delle famiglie il sindaco Diego Zanchetta ha deciso di ritirare la denuncia nei confronti dei baby vandali.