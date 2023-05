Gaiarine: installate 11 telecamere e varchi, bando per altri 18 occhi elettronici

Prima l'introduzione del controllo di vicinato, poi un nuovo sistema di videosorveglianza. Gaiarine era uno dei 400 comuni del Veneto in "zona bianca" e cioè privo di collegamenti in fibra e finalmente ora si sta dotando di una rete di videocamere per aumentarne la sicurezza. «Ora dopo quasi 4 anni dal nostro insediamento abbiamo un collegamento in fibra che raggiunge l'82% della popolazione e un sistema di videosorveglianza e lettura targhe sparso nel territorio» ha spiegato il sindaco, Diego Zanchetta «La privacy del cittadino viene sempre e comunque tutelata inquanto le immagini riprese da questi 11 "occhi" installati lungo le strade, possono essere visionati solo ed esclusivamente dalla sala operativa della polizia locale con la quale operiamo assieme ai Comuni di Cimadolmo e Vazzola, grazie ad una visione condivisa del territorio».

«Ma non ci siamo fermati qua» continua il sindaco «se l'esito di un ulteriore bando per la sicurezza sarà positivo, potremmo aggiungere altri 18 punti di ripresa, in questo modo potremmo coprire altri punti sensibili come piazze e cimiteri. Un grazie ai cittadini che hanno sopportato il "disagio" e i disservizi durante la stesura della fibra nel nostro territorio, ma con questi strumenti possiamo avere nuovi servizi sia per la pubblica amministrazione che per la collettività».

«Mi devo complimentare con il referente comunale del Controllo del Vicinato, Fabio Baggio, che ha seguito il lungo iter finalmente messo a terra superando gli ostacoli che in più occasioni ti facevano desistere dal proseguire» chiude Zanchetta «siamo orgogliosi di aver messo a terra anche questo patto che avevamo sottoscritto con i cittadini quando ci siamo presentati per amministrare Gaiarine; anche la sicurezza è una priorità!».