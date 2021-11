Riapre Gargantua's lungo la Feltrina: farà hamburger per famiglie

Il gigante non c'è più ma la scritta "Gargantua's" è ricomparsa da alcuni giorni sulla facciata dello storico locale lungo la Feltrina. Dopo la chiusura nel 2016 e l'apertura nel 2017 del "Wild Buffalo", ora il ristorante sembra pronto a vivere una nuova vita.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", il nuovo "Gargantua's" dovrebbe diventare un'hamburgheria per famiglie e gruppi di amici intenzionati a cenare insieme nelle serate del weekend. Una data di apertura non c'è ancora ma i preparativi fervono: sui siti specializzati il locale cerca personale di sala e, nell'ampio piazzale davanti all'ingresso, sono tornati a vedersi i primi lavori e movimenti. L'apertura del "Wild Buffalo" era stata affossata dalla pandemia ma ora, il ritorno del Gargantua's con un'area da 17mila metri quadrati di parco e 800 metri quadrati di struttura coperta potrebbe rilanciare l'hinterland trevigiano dopo che i principali locali di Treviso avevano riaperto i battenti per la stagione invernale con tante novità come il ritorno di Flame'n Co e l'apertura del nuovo locale "Fonderia" al posto dell'ex discoteca Havana.