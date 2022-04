Gastroenterologia, dal Giappone nuova tecnica di resezione endoscopica

È stata eseguita all’ospedale di Conegliano, dall’équipe di Gastroenterologia diretta dal dottor Alberto Tringali, un’innovativa tecnica di dissezione sottomucosa inventata in Giappone.

«L'intervento - spiega il dottor Tringali - consente, mediante l'utilizzo di aghi particolari, di eliminare lesioni precancerose senza necessità di intervento chirurgico, ottenendo la resezione completa in un’alta percentuale di casi. Questa tecnica può essere anche eseguita in regime ambulatoriale ed è molto efficace e sicura in mani esperte - aggiunge Tringali -. La possibilità di eliminare radicalmente la lesione, consente una diagnosi e stadiazione più accurata da parte dell’anatomo-patologo e quindi permette di dare un’informazione più accurata ai pazienti sull’esito della procedura, la prognosi ed il successivo follow up. La tecnologia e i dispositivi endoscopici sempre più avanzati consentono di eseguire oggi delle tecniche originariamente riservate a procedure più invasive, evitando la chirurgia e riducendo i costi e i tempi degenza - conclude il dottor Tringali -. Questa tecnica garantisce una presa in carico dei pazienti affetti da lesioni preneoplastiche, identificate con endoscopi di ultima generazione, condividendo il percorso con oncologi, chirurghi e radiologi in riunioni multidisciplinari».

Il commento di Zaia

«Tecnologie all’avanguardia, minivasività al posto della chirurgia tradizionale, voglia di apprendere e applicare tecniche difficili inventate all’estero, in questo caso in Giappone. Succede nella sanità veneta, che non dorme mai sugli allori e sta costantemente in un ambito mondiale, a volte dando, altre ricevendo. Mi congratulo con i sanitari» commenta il presidente Zaia. «Questa tecnica - aggiunge il Governatore - è estremamente efficace e sicura, ma ci vogliono mani esperte e medici preparati. A Conegliano hanno dato una bella dimostrazione di perizia e preparazione anche sulle tecniche più recenti, individuando nel mondo una best practice e applicandola con successo. Assieme ai complimenti non posso che esprimere orgoglio per una classe medica che, a Conegliano come nel resto del Veneto, non teme confronti».