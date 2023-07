Abbandoni: gattina buttata nel fiume in un sacchetto, un'altra gettata dal finestrino

Due gattine, entrambe di soli tre mesi, sono state accumunate dalla triste sorte di essere state abbandonate in una maniera ignobile e brutale. La prima micia è stata trovata da un pescatore chiusa in un sacchetto di plastica abbandonato lungo il fiume Monticano, a Oderzo. La seconda gattina, invece, è stata lanciata dal finestrino di un'auto in corsa a Castelcucco: una passante ha assistito alla scena e ha subito allertato i soccorsi. La micia ha il bacino fratturato, ma, così come la sua compagna di sventure, sta ricevendo le migliori cure da parte degli operatori del canile Ulss 2 di Ponzano.

Le due gattine hanno vissuto un'esperienza terribile, ma fortunatamente sono state salvate da persone di buon cuore e, una volta rimesse in forze, verranno affidate alle associazioni del territorio che le aiuteranno a trovare una famiglia che le ami. «Abbandonare un gatto o un cane è un gesto imperdonabile nei confronti di creature indifese e che costituisce un reato contravvenzionale - concludono dall'Ulss 2 -. Chi possiede un gatto e non ha la possibilità di tenerne i micetti, può optare per la sterilizzazione o cercare una sistemazione adatta per i gattini: è possibile rivolgersi al proprio veterinario di fiducia o alle associazioni territoriali».