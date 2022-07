Gattini abbandonati in una scatola fuori dal cimitero: caccia al responsabile

Una scatola abbandonata sotto il sole, a pochi metri dall'ingresso del cimitero di Piavon. A trovarla un passante che lavora in municipio a Oderzo, nella mattinata di mercoledì 20 luglio. Dal contenitore lasciato sotto il sole arrivavano dei lamenti sospetti. Aperta la scatola l'incredibile sorpresa: all'interno c'erano dei micetti appena nati.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", il passante ha portato gli animali all'Ufficio Ragioneria del Comune di Oderzo per poi avvertire subito gli agenti della polizia locale. Mercoledì sera i gattini sono stati affidati ai volontari dell'Enpa di Conegliano e, nelle prossime settimane, potranno essere adottati. Per il responsabile dell'abbandono, invece, si preannuncia una denuncia per maltrattamento di animali. Gli agenti della polizia locale stanno controllando le immagini delle videocamere presenti in zona per provare a risalire all'identità del colpevole.