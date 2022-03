Trionfo per la gelateria Dassie: il Gambero Rosso la premia con i "Tre coni"

Il maestro gelatiere Stefano Dassie, per il terzo anno consecutivo, ha conquistato l'ambito riconoscimento dei "Tre coni" del Gambero Rosso durante l'annuale e attesa fiera SIGEP di Rimini. Tre sono dunque gli anni consecutivi di vittoria per il brand trevigiano che porta il nome di famiglia. "Il nome Dassie parla di valori, gentilezza, onestà e professionalità, tutti elementi che fanno parte del bagaglio di esperienza trasmesso da Fabio e Antonella, mamma e papà, assieme alla tradizione di questa arte bianca - afferma il maestro gelatiere- Poi l’innovazione, la ricerca, lo studio, la comunicazione. Devo tutto alla passione e spregiudicatezza che porto dentro di me e che cerco di trasmettere a ogni componente del mio staff per crescere assieme nella qualità e nel numero di gelaterie che portano il nostro nome. Questo premio ci conferma al top a livello nazionale e allo stesso tempo ci spinge a migliorarci ogni giorno perché siamo convinti che il cliente si aspetti il massimo da noi e questo va rispettato. Chi non capisce questa filosofia lavora in una gelateria qualunque".