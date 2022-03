Vaccini, Figliuolo lascia l'incarico: al suo posto il Generale Petroni

«Vorrei ringraziare il generale Francesco Paolo Figliuolo per la collaborazione che c’è stata e per tutte le attività che abbiamo portato avanti durante la prima fase della campagna vaccinale, quando non poche erano le difficoltà.

Grazie ancora generale per il supporto e un grande in bocca al lupo per la sua carriera». Luca Zaia commenta con queste parole il cambio della guardia avvenuto alla guida della struttura nazionale vaccini, con un Dpcm firmato dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Da venerdì 1º aprile il generale Figliuolo sarà sostituito dal maggiore generale dell’esercito, Tommaso Petroni. «Dò ovviamente il benvenuto al generale Petroni - conclude Zaia - nella certezza che si possa continuare a collaborare, e con l’auspicio che comunque si chiuda al più presto la partita del Covid e che ci si occupi di altro in questo Paese».