Generazione 2026, tutti i nomi dei premiati degli istituti di Treviso e Belluno

“La “tre giorni” di “GenerAZIONE2026” è iniziata giovedì 8 giugno, con l’arrivo dei delegati da tutto il mondo della FICTS ed è promozione per Treviso con il giro turistico, Castelfranco Veneto con la visita alla Villa e Parco Revedin Bolasco, Cortina, il lago di Misurina, Passo Tre Croci, le Tofane obiettivo: visita ai siti Olimpici. Se l’evento conclusivo è promozione del territorio è anche mostre multimediali aperte al pubblico in Camera di Commercio. Alla presenza delle autorità e dei delegati, degli studenti e dei docenti, dei campioni sportivi, il Presidente Mario Pozza, il Prof. prof. Franco B. Ascani Presidente della FICTS - Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico CIO, l’assessore regionale Elena Donazzan e il Sindaco di Treviso Mario Conte hanno inaugurato le tre mostre a Tema Olimpico e paralimpico: “Paralympic Emotions”, “Italian ice and snow champions” e“Fun facts and Curiosities” - un viaggio alla scoperta dei Giochi Olimpici di tutti i tempi).

Un tutto esaurito al Teatro Mario del Monaco, alla presenza dell’AD di Fondazione Milano-Cortina 2026 Andrea Varnier per premiare le scuole vincitrici del contest “GenerAZIONE2026 seconda edizione” e i protagonisti dello sport i campioni: Adriano Panatta, Reinhold Messner, Maurilio De Zolt, Federico Pellegrino, Christof Innerhofer. Il Conservatorio A. Steffani e il coro dei bambini dello Stefanini con i docenti agli strumenti si sono esibiti allietando l’evento e creando un’atmosfera unica. I partner Assindustria Veneto Est, Banca Intesa, Venicepromex, Fondazione Marca Treviso, Astoria e De Rigo Vision importanti alleati dell’evento, hanno fatto sentire l’impresa accanto alla Generazione2026 che vivrà da protagonista i giochi Olimpici e Paralimpici.

Il presidente Pozza ha consegnato la targa alla Fedeltà al lavoro e progresso economico all’imprenditore digitale Fabio Sutto, annunciando il tema della prossima edizione di Generazione2026 che punterà a sensibilizzare sull’uso consapevole degli strumenti digitali del web e dei social.

Il Presidente Mario Pozza e il Prof. Franco B. Ascani hanno commentato: «Bravi ragazzi, un ringraziamento ai dirigenti, i nostri complimenti agli insegnanti avendo accettato questa sfida hanno permesso ai giovani di vivere un’esperienza unica. Con i loro disegni, la realizzazione dei video sui temi indicati, con le lezioni in classe e con le competizioni sportive hanno avvicinato due regioni il Veneto e la Lombardia che orgogliosamente si stanno preparando ai valori dei giochi olimpici e paralimpici. Le scuole e istituti comprensivi delle provincie di Treviso e Belluno si stanno conoscendo ancora di più e insieme rappresentano il bello del Veneto. In questi due anni di ascolto sono emerse idee, riflessioni, condivisioni di visioni che ci fanno capire che dobbiamo lavorare sempre di più con i giovani nel presente per il futuro. Lo sport è il migliore dei linguaggi. Un benvenuto alla delegazione mondiale della FICTS, la loro presenza rende Generazione2026 internazionale e internazionale la promozione dei nostri territori. Grazie agli sponsor Astoria e De rigo Vision che con i loro prodotti fanno sentire vicino il mondo imprenditoriale. Un Grazie a Banca Intesa e Assindustria Veneto Est con cui condividiamo la consapevolezza che i Giochi Olimpici e Paralimpici invernali, rappresentano un’importante opportunità di sviluppo e visibilità per il nostro territorio».

Le scuole e i nomi dei vincitori

DISEGNA LA TUA “MEDAGLIA” O LA TUA “TORCIA” O IL “TUO PODIO” O IL TUO “TUO SPORT SULLA NEVE E SUL GHIACCIO”:

Chiara Sartor - Alessia Poloniato (ISS EINAUDI SCARPA)

Pietro Sartori (LICEO LOLLINO)

“IL TUO SPORT IN UN VIDEO”:

Tommaso Montagner (ANTONIO SCARPA)

Alessio Toppan (ANTONIO SCARPA)

Scuole secondarie di primo grado:

DISEGNA LA TUA “MEDAGLIA” O LA TUA “TORCIA” O IL “TUO PODIO” O IL TUO “TUO SPORT SULLA NEVE E SUL GHIACCIO”:

Premiati

Francesco (SAN ZENONE DEGLI EZZELINI)

Elena Scandura (IC 1 F. GRAVA)

Denise Morello (IC CASALE SUL SILE)

Silvia Stella Pavanello (IC CASTELLER DI PAESE)

Viviana Mileo (MONTEBELLUNA 2)

Matteo Bianchi (MONTEBELLUNA 2)

Kuhuel (TINA MERLIN)

Emma Caro (TINA MERLIN)

“EDUCARE AL GUSTO”:

Premiati:

Luca Vettoretto (IC CASALE SUL SILE)

Viola Viotto (IC MARTA MINERBI - RITA LEVI MONTALCINI)

Luca Montefiori (IC MARTA MINERBI - RITA LEVI MONTALCINI)

Gabriele Sorrentino (IC MARTA MINERBI - RITA LEVI MONTALCINI)

Ludovica Dalla Betta - Giulia Dalla Vecchia (PIANCA SCHOOL)

Carina Celante (SAN POLO DI PIAVE)

Sara Aidoui (SAN POLO DI PIAVE)

Aloi-Colosi-Magnaguagno-Simonetto (IC MARTA MINERBI)

Desiree Negro - Giada Saltalamacchia (IC MARTA MINERBI)

Leonardo Ferrazzi (TINA MERLIN)

Classe 2E (TINA MERLIN)

De Luca (TINA MERLIN)

Arianna E Beatrice Pais (TINA MERLIN)

“IL TUO SPORT IN UN VIDEO”:

Premiati:

Giorgia Padovani - Anna Moro (IC CASALE SUL SILE)

Bet-Pizzolato-Andretta (SAN POLO DI PIAVE)

Linda Tittoto - Marta Damiano (SAN POLO DI PIAVE)

Martina Bet (IC F. 1 GRAVA)

Elisa Tassone Caldin (IC MARTA MINERBI)

Biregue (TINA MERLIN)

Classi 1A-2A-3A/Musicale (TINA MERLIN)

Scuole primarie:

DISEGNA LA TUA “MEDAGLIA” O LA TUA “TORCIA” O IL “TUO PODIO” O IL TUO “TUO SPORT SULLA NEVE E SUL GHIACCIO”:

Premiati

Marino Pompanin (IC CORTINA D'AMPEZZO

Caterina Belli (IC CORTINA D'AMPEZZO)

Alice Lucia Cammarata (IC CORTINA D'AMPEZZO)

Chiara Casal (IC CORTINA D'AMPEZZO)

Nicole Scussolini (PIANCA SCHOOL)

Angela Tang (PIANCA SCHOOL)

Giulia Andreini (PIANCA SCHOOL)

Mattia Saligon (PIANCA SCHOOL)

La classifica delle scuole premiate

Per le Scuole Secondarie di 1° grado:

IC “L. Luzzatti” San Polo di Piave (4250 punti)

IC Tina Merlin (2490 punti)

IC Marta Minerbi (2460 punti)

IC Montebelluna 2 (2290 punti)

IC 1 F. Grava (1190 punti)

Comprensivo “Casteller” di Paese (930 punti)

Per le Scuole Secondarie di 2° grado:

Scuola Professionale Lepido Rocco (300 punti)

IIS Einaudi Scarpa di Montebelluna (140 punti)

ISISS A. Scarpa Motta di Livenza (140 punti)

Liceo Classico Scientifico paritario A. Lollino (20 punti )

Per le Scuole Primarie:

Pianca School (1890 punti)

IC Cortina d’Ampezzo (1490 punti)