GenerAZIONE2026, tre giorni di eventi aspettando le Olimpiadi di Milano-Cortina

L'evento conclusivo "GenerAZIONE2026 - Sport powered by youth and education" si terrà a Treviso dal 15 al 17 settembre al Teatro Mario del Monaco e alla Camera di Commercio di Treviso. I tre giorni percorreranno vari momenti significativi in un dialogo tra istituzioni pubbliche e private, guardando a Milano-Cortina 2026 all'insegna dello Sport come momento di cultura, formazione ed imprenditorialità.

Il presidente della Camera di Commercio e Unioncamere Veneto, Mario Pozza, il professor Franco Ascani Membro Commissione Cultura del Cio e Presidente Ficts, il presidente Vicario di Assindustria Venetocentro Alberto Zanatta, il presidente dello Sportsystem Andrea Parisotto, e Intesa Sanpaolo nella figura del Direttore Regionale, Dottoressa Francesca Nieddu , accoglieranno i delegati della Federazione Ficts (Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs) provenienti da tutto il mondo. Gli ospiti internazionali, visiteranno le sedi delle aziende dello Sportsystem che apriranno le porte per una visita ai processi produttivi. Il Museo dello Scarpone sarà occasione di presentazione e di visita e cornice degli incontri b2b per i paesi d’interesse. La delegazione Internazionale sarà accompagnata a conoscere il territorio, con visite guidate a Venezia, al Museo Gipsoteca Antonio Canova, le Colline del Prosecco e la città d’arte Treviso. I delegati saranno la migliore voce per promuovere i luoghi e le realtà che guardano a Milano-Cortina 2026.

I commenti

«Ho seguito personalmente il progetto GenerAZIONE2026 - commenta Mario Pozza - perché credo nell’importanza di creare una cultura sui valori che ci propone la vita e che lo sport rappresenta in molte delle sue espressioni. Sono certo inoltre che dobbiamo guardare alle future risorse per un Veneto capace di affrontare le sfide per continuare ad essere attrattivo e pronto per offrire un’accoglienza d’eccellenza per nuovi talenti in una rete di relazioni tra le istituzioni e il mondo imprenditoriale in vista dei giochi olimpici e paralimpici».

«Il progetto GenerAZIONE2026 si ispira all'olimpismo, filosofia di vita che esalta e combina, in un insieme armonico, le qualità del corpo, della volontà e dello spirito - aggiunge Franco Ascani, membro della Commissione Cultura del CIO e Presidente Ficts -. E’ partita da Treviso e Belluno un’interazione di sport, cultura e imprenditorialità, con il coordinamento del contesto territoriale, delle esperienze, delle attività e delle infrastrutture. In questo modo si crea una giusta mentalità per nuovi momenti organizzativi ed una costante promozione e sviluppo del territorio, così da diffondere i valori del messaggio olimpico in un’ottica di sostenibilità ambientale e sociale con i giovani in veste di protagonisti».

«Assindustria Venetocentro ha scelto fin dall’inizio di essere partner di GenerAZIONE 2026 perché esso valorizza al meglio la collaborazione virtuosa tra sport, impresa e territorio, in prospettiva naturalmente dei Giochi Olimpici invernali del 2026 - conclude Alberto Zanatta, presidente Vicario di Assindustria Venetocentro delegato per Treviso -. Un appuntamento che è parte delle iniziative della Capitale italiana della Cultura d’impresa 2022, promossa da Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia Rovigo. Questo territorio è ai vertici nazionali nelle classifiche per partecipazione sportiva, amatoriale ed agonistica, e la nostra Associazione ha creato un’importante società sportiva, AssindustriaSport. Il nostro territorio vanta un distretto industriale di valore mondiale nello SportSystem. E c’è un altro fattore che consideriamo strategico: il coinvolgimento in questa iniziativa di migliaia di giovani, occasione per trasmettere i valori dello sport e del lavorare insieme per un obiettivo».

L'attenzione è rivolta al presente e contestualmente al futuro con la GenerAZIONE2026 protagonista, dopo un impegnativo anno di lavoro, nella Cerimonia di premiazione al Teatro Mario del Monaco Giovedì 15 Settembre alle 17.30 su invito, alla presenza delle autorità, dei campioni olimpici e di qualificati ospiti internazionali. Sabato 17 settembre alle 10 il Convegno aperto al pubblico “I Giochi 2026: Metamorfosi e Nuove Competitività” Giovani, Impresa e Istituzioni con l’intervento di Istituzioni, Fondazione Milano-Cortina 2026, Atleti olimpici e paralimpici, Imprenditori e Giornalisti sportivi. Nella sede della Camera di Commercio, Venerdì 16 settembre dalle 14.30 alle 19.30 le Mostre e le proiezioni a tema: “Paralympic International Movies & Tv”. Sabato 17 settembre dalle 14.30 alle 19.30 le Mostre e le proiezioni a tema: “I Giochi Olimpici”. La visita delle mostre e le proiezioni sono aperte al pubblico con ingresso libero.

Il progetto

GenerAZIONE2026 ha visto coinvolti quasi 10.000 studenti provenienti da 32 scuole delle province di Treviso e Belluno; sono stati realizzati circa 3.000 elaborati, condividendo pensieri e approfondimenti sui valori etici dell’olimpismo. Sono state realizzate proiezioni sportive per 7.500 studenti ed effettuate 36 ore di lezioni in remoto durante la pandemia, chiamate “Emozioni sportive in classe”, un dialogo diretto con studenti e insegnanti. E’ stato dato vita ad un gemellaggio tra le regioni del Veneto e della Lombardia, grazie alla partecipazione degli studenti del progetto GenerAZIONE2026 ai “Trofei di Milano”, con la bella sorpresa del primo posto, come miglior staffetta all’Arena di Milano.