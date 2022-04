Spresiano in festa, l'ex comandante dei carabinieri compie 100 anni

Il comandante della stazione dei carabinieri di Spresiano dal 1964 al 1966 spegne 100 candeline. Nato il 14 aprile del 1922, Geniale Scatizza, festeggerà questo giovedì un traguardo davvero speciale.

Il 14 aprile in municipio a Spresiano, alle ore 10, il sindaco Marco della Pietra consegnerà al maresciallo una targa. Alla cerimonia saranno presenti il comandante provinciale dei carabinieri di Treviso, Colonnello Gianfilippo Magro, il comandante dei carabinieri di Treviso ed il comandante Mauro Orrù della stazione di Spresiano che, prima della cerimonia alle ore 9, si recheranno a casa di Geniale e gli consegneranno un attestato del Comandante generale.

La carriera

Originario di Urbisaglia, in provincia di Macerata ha prestato servizio nei carabinieri per circa 24 anni da fine 1941 al 1966. Dopo il corso a Firenze, è stato chiamato ad Ancona e Ferrara per 12 anni dal 1949 al 1961. Dal '62 al '63 il trasferimento a Venezia e dal '64 al '66 ha terminato la carriera alla stazione dei carabinieri di Spresiano. Dal 1967 al 1983 ha lavorato come impiegato presso Filatura San Lorenzo di Visnadello e dal 1995 ad aprile 2008 è stato segretario dell'istituto musicale Albinoni di Spresiano.

Il commento del sindaco

«Sono felice e orgoglioso di poter festeggiare questo importante traguardo raggiunto da una figura così rappresentativa e conosciuta da tutto il paese. Geniale è una vera e propria istituzione per la nostra comunità e i suoi racconti e i suoi aneddoti sono preziose testimonianze di un passato e di una tradizione che troppo spesso vengono dimenticati».