Bavaria, un gruppo di genitori vuole rilanciare la nuova scuola

Poco più di un mese fa veniva inaugurata la nuova scuola primaria “Mario Fiore” di frazione Bavaria, a Nervesa della Battaglia, dove oggi sono iscritti 36 bambini di prima, quarta e quinta elementare. La scuola era rimasta chiusa quattro anni per eseguire le opere di adeguamento sismico ed energetico, causando la perdita di due classi. Ora, un gruppo consistente di genitori, si sta organizzando per rilanciare e promuovere la scuola della frazione che, lo stesso consigliere delegato all’Istruzione del Comune di Nervesa, Paolo Zanatta, definisce “Un’unità culturale essenziale per definire la comunità di Bavaria come tale. Oltre a questo è pure un’eccellenza didattica, come possono testimoniare i genitori degli ex allievi. Ora è pure bella, sicura e funzionale e sta in un posto ‘green’ e paesaggisticamente molto stimolante per chi la frequenta. Per questo va tutelata e promossa come merita”.

La scuola è dotata di cinque aule didattiche, su una superficie complessiva di 700 mq, un’area polivalente di 90 mq e un ampio atrio d’ingresso con anche funzione ricreativa e di socializzazione, di circa 200 mq, oltre ai locali accessori e ai servizi. Un intervento costato complessivamente un milione e 150mila euro (300mila euro arrivati dal Gestore Servizi Energetici per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze), consentendo di portare la struttura da una classe energetica “G” a una “classe A4”.

Partito un anno fa su iniziativa di pochi intraprendenti, il gruppo di genitori della scuola di Bavaria conta oggi una ventina di persone ed è coordinato dal portavoce Alessandro Santamaria: “Cerchiamo di offrire un supporto all’Amministrazione comunale per stimolare i genitori a portare i loro bambini a Bavaria – dice -. La nostra intenzione è promuovere questa che oggi è una bellissima scuola attraverso iniziative e attività extrascolastiche. Si trova in un contesto stupendo, ai piedi del Montello, in una zona estremamente protetta e controllata, cosa molto importante in un momento come questo”.

Il gruppo si costituirà presto in associazione di promozione sociale (Aps). “Ci sono già alcuni bambini residenti nel capoluogo – sottolinea Santamaria -, l’obiettivo è di avvicinarsi ai cento bambini che sono la capienza massima della scuola. Abbiamo sottoposto alla dirigente scolastica, Tiziana Mussato, già diverse proposte per la promozione della scuola, proposte che sono state molto ben accolte. Tra queste il Pedibus, attività per approfondire la conoscere del territorio, la sua storia e le sue bellezze naturali. Passeggiate con guide esperte e anche weekend con le famiglie, favorendo anche la socializzazione tra i genitori. Con gli Alpini di Bavaria, sempre molto disponibili, stiamo già collaborando. Con loro, a bereve, faremo la festa della Befana”.

Le iscrizioni al prossimo anno scolastico sono partite il 4 dicembre e resteranno aperte fino al 28 gennaio 2022.