Giancarlo Gentilini compie 91 anni: «Continuo a combattere e vincere»

Giancarlo Gentilini compie 91 anni. Lunedì 3 agosto l'ex primo cittadino di Treviso è stato festeggiato da amici e concittadini per un traguardo a dir poco speciale. «Tanti auguri a un grande sindaco, un vero leone e un maestro di concretezza e passione» il messaggio inviato dall'attuale sindaco di Treviso, Mario Conte. Ma i messaggi di auguri sono arrivati anche da tantissimi altri trevigiani illustri e non.

Ai nostri microfoni lo "Sceriffo" ha commentato: «Non sono abituato a fare bilanci, neanche con il passare dell'età. Guardo sempre al futuro stando in mezzo al mio popolo, il popolo che mi ama e quindi cerco di trasmettere ancora la carica vitale che avevo in gioventù per vincere sempre tutte le battaglie. Non mi considero un perdente e a 91 anni continuo a combattere e vincere».