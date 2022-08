Gentilini spegne 93 candeline: «Auguri al nostro leone»

Giancarlo Gentilini sta bene, ha affrontato e superato alla grande un piccolo problema alla cistifellea e oggi, mercoledì 3 agosto, compie 93 anni. Un traguardo speciale per lo "Sceriffo" di Treviso, omaggiato da tantissimi messaggi di auguri, soprattutto sui social. In tarda mattinata il tradizionale brindisi alla Trattoria Due Mori.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nelle scorse settimane l'ex primo cittadino si era sottoposto ad un intervento chirurgico al Ca' Foncello per un problema alla cistifellea. Nei primi giorni di luglio un malore lo aveva colpito, convincendo la famiglia a ricoverarlo in ospedale. Dopo gli esami di rito gli erano stati diagnosticati dei calcoli. Giovedì, 14 luglio l'intervento per rimuovere l''irritazione. Tutto era andato nel migliore dei modi e l'ex sindaco era stato dimesso.

Oggi la festa con familiari e amici di sempre, godendosi gli auguri arrivati da moltissimi esponenti della politica trevigiana, primo tra tutti il sindaco Mario Conte: «Oggi compie gli anni il nostro leone Giancarlo Gentilini. Tanti auguri Sceriffo, sei un grande» il messaggio pubblicato su Facebook dal primo cittadino. Immancabili gli auguri del presidente della Regione, Luca Zaia: «Sei un vero leone veneto e noi siamo orgogliosi di te». Messaggi sono arrivati anche dagli assessori regionali Bottacin e Caner. Una festa speciale per uno dei personaggi più iconici di Treviso.