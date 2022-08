Gentilini compie 93 anni: «Pronto a tornare in mezzo alla gente»

Meno di un mese fa il ricovero al Ca' Foncello per una serie di problemi legati alla cistifellea, oggi il brindisi di compleanno alla "Trattoria Due Mori" insieme agli amici di una vita: Giancarlo Gentilini compie 93 anni ma rimane sempre il "Leone" di Treviso.

«Voglio dire a tutti che sono pronto a tornare in mezzo al mio popolo - esordisce lo "Sceriffo" -. Oggi ho avuto una dimostrazione d'affetto davvero straordinaria: la gente più disperata ha voluto gratificarmi con i loro auguri: è stato il regalo più bello che potessi ricevere. A tutti loro - continua l'ex primo cittadino - dico che non ho nessuna intenzione di mollare, voglio tornare in mezzo alla mia città perché sono sicuro che ha ancora bisogno dei miei consigli. Sono un amante del pragmatismo, prima di tutto devono venire il popolo e le città invece vedo che l'amore delle istituzioni verso i cittadini si sta svilendo. Troppi politici vogliono solo puntare al posto sicuro, a tenersi la poltrona invece io gliele toglierei come ho fatto con le panchine». Buon compleanno "Sceriffo".