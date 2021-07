San Zenone, il geometra Furlan va in pensione: «Colonna portante dell’Ufficio tecnico»

Si è conclusa mercoledì 30 giugno l’attività professionale presso il Comune di San Zenone degli Ezzelini del Geometra Emilio Furlan dopo 39 anni e 2 mesi di lavoro presso l’ufficio tecnico. Con la sua quiescenza va in pensione una colonna portante, memoria storica, grande punto di riferimento per i sindaci che si sono succeduti, per molti cittadini, tecnici e dipendenti.

Commenta il sindaco, Fabio Marin: «La saggezza, il rapporto che ha instaurato con le persone, il suo saper dire una parola sempre al momento giusto, mai nulla in più o in meno di quello che serviva, mi mancheranno molto all’interno delle mura del municipio, ma son certo che, comunque non mi farà mancare i suoi preziosi consigli, che in tutti questi anni mi ha sempre dato.Grazie Emilio per questi tanti anni di servizio e auguri per questa nuova fase della tua vita».