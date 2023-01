San Lazzaro piange Germano Malacchini, allenò migliaia di trevigiani

Il calcio trevigiano perde una delle sue figure simbolo: Germano Malacchini è mancato all'affetto dei suoi cari nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 gennaio. Aveva 84 anni e aveva trascorso gran parte della sua vita nel quartiere di San Lazzaro, a Treviso.

Come riporta il "Gazzettino di Treviso", Malacchini era tra i fondatori della squadra di calcio dilettantistica Condor San Lazzaro. Durante la sua carriera da allenatore, Germano aveva seguito e cresciuto migliaia di giovani trevigiani. Gli esordi da mister erano avvenuti nelle squadre parrocchiali di Treviso ma ben presto Malacchini si era fatto conoscere nelle realtà di calcio giovanila a Silea, Dosson e dintorni, lasciando un segno importante con l'Aurora Calcio e il Cornuda Crocetta. Un allenatore che ha formato non solo calciatori ma anche futuri allenatori come Renato Buso e Gianni Bortoletto. Al calcio Malacchini ha dato anima e corpo, gran parte dei suoi weekend li ha spesi su un campo da calcio, senza rimpianti ma sempre pronto a trasmettere ai giovani l'idea che lo sport fosse l'occasione migliore per trascorrere del tempo insieme. Instaurando sempre ottimi rapporti con i suoi calciatori, Malacchini ha ottenuto anche importanti risultati in carriera. Insegnante all'istituto agrario di Zero Branco, a piangerlo oggi ci sono la moglie Gianna Brugnera e i suoi quattro figli: Riccardo, Laura, Andrea, Marco. L'ultimo saluto domani mattina, sabato 21 gennaio, alle ore 10 nella chiesa parrocchiale della sua San Lazzaro.