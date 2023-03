Malore nel sonno, giocatore di football perde la vita a 39 anni

Un malore improvviso nella notte tra sabato 25 e domenica 26 marzo ha spento per sempre il sorriso di Giacomo Aliota, 39enne padre di due figli di soli 8 e 4 anni. Una tragedia del tutto inaspettata che ha lasciato nel dolore e nello sconforto le comunità di Mestre, dove Aliota viveva con i suoi cari, e Mogliano Veneto dov'era nato.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", venerdì scorso il 39enne era sceso in campo con la sua squadra di football americano, il Cocai TerraFerma American Football Team, partecipando anche al terzo tempo scherzando con amici e conoscenti. Sabato aveva trascorso una tranquilla giornata di relax andando prima in piscina e concedendosi nel pomeriggio una passeggiata per le vie del centro di Mestre prima di cenare insieme ai familiari. Tornato a casa, nella notte, la tragedia. Quando domenica mattina la compagna Eleonora si è accorta che Giacomo faticava a respirare non ha pensato subito al peggio. È stato il figlio Dante, di 8 anni, a dire di chiamare il 118 che, arrivato sul posto, ha provato a rianimare Aliota per circa 45 minuti. Purtroppo ogni tentativo si è rivelato vano, Giacomo ha perso la vita poco dopo. I familiari hanno chiesto l'autopsia sperando di poter fare luce su una morte tanto tragica quanto inattesa. Aliota lascia la compagna Eleonora, i figli Dante ed Enea di 8 e 4 anni, il fratello Francesco e la sorella Giorgia. Da sempre grande appassionato di sport, praticando molta attività fisica si teneva sempre controllato e non aveva mai dato segnali di malessere prima della tragedia di domenica mattina. Il suo sogno era poter tornare a vivere presto a Mogliano Veneto, paese dov'era cresciuto, portandoci i suoi cari. Un sogno che non è purtroppo riuscito a realizzare. La data dei funerali verrà fissata dopo i risultati dell'autopsia.

I messaggi di cordoglio

«Ci sono notizie che nessuno vorrebbe mai dare, ma purtroppo a volte capita. Domenica mattina è mancato il nostro vicepresidente, non che offensive lineman e uno dei fondatori dei Cocai, Giacomo "Alioska" Aliota. Tutta l'A.S.D. Cocai TerraFerma si stringe accanto alla sua famiglia. Sarai sempre con noi, numero 53». Uno dei figli di Aliota, Dante, giocava nel San Marco Rugby Under 9. La squadra, sconvolta dalla notizia, si è subito stretta intorno al dolore della famiglia.