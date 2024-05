Addio a Giacomo Caldart, ex assessore e consigliere comunale

È mancato all'affetto dei suoi cari martedì mattina, 21 maggio, Giacomo Caldart. Vero e proprio simbolo della vita politica di Vittorio Veneto, aveva 93 anni. Prima di essere un politico, Caldart è stato soprattutto un grande avvocato: ha praticato dal 1956 al 2009 ed aveva ricevuto anche la toga d'oro.

Primo di 5 fratelli, il papà era emigrato per lavoro, ma la famiglia lo ha sempre sostenuto negli studi fino al raggiungimento della professione di avvocato, diventata per Caldart una vera e propria missione di vita. Negli anni '80 la prima nomina ad assessore alle Attività produttive con il sindaco Concas. Nel 1981 si era candidato a sindaco, sfiorando la vittoria andata al ballottaggio ad Antonio Della Libera. Consigliere di opposizione, ha trasmesso la passione per la politica alla figlia Antonella, a sua volta consiegliera comunale in città. Sempre a Caldart si deve, nel 1994, la nascita della prima lista civica di Vittorio Veneto. Persona di carattere sempre solare e positivo, è stato un padre e un nonno sempre premuroso, con innumerevoli passioni, dalla musica (suonava violino e mandolino) all'arte e alla poesia. L'ultimo saluto domani, giovedì 23 maggio, alle 15.30 nella chiesa di Sant'Andrea dove oggi pomeriggio, alle 18.30, verrà recitato il rosario.

Il cordoglio

Rinascita Civica - Partecipare Vittorio ha ricordato la figura di Caldart esprimendo il ringraziamento per l’esempio di partecipazione civica e politica profuso per la città. «Lo ringraziamo per l’impegno che ha dedicato al bene comune di Vittorio Veneto e dei suoi cittadini. Porgiamo alla famiglia sentite condoglianze».