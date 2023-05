Collegio Pio X in lutto, è mancato l'ex rettore don Giacomo Lorenzon

Il Collegio Pio X di Treviso perde un pezzo della sua storia: martedì 16 maggio è mancato all'ospedale Ca' Foncello don Giacomo Lorenzon, 74 anni, ex insegnante e rettore del liceo di Borgo Cavour.

Nelle ultime settimane le condizioni di salute del sacerdote si erano aggravate, costringendolo ad un intervento chirurgico a Treviso. Nonostante l'operazione, don Giacomo non si è però mai più ripreso e, nelle scorse ore, è mancato all'affetto dei suoi cari. Nato a Varago di Maserada, si era laureato in Storia e Filosofia all'Università di Padova. Ordinato sacerdote nel 1974, aveva iniziato come vicario parrocchiale a Camposampiero fino al 1979. Assegnato al Pio X dalla Diocesi di Treviso, era prima diventato insegnante di Storia e Filosofia, per vent'anni ha poi ricoperto il ruolo di rettore del collegio fin quasi agli inizi degli Anni Duemila. Conclusa l'esperienza al Pio X, nel 2007 era stato nominato parroco di Asolo e Pagnano, diventando prevosto del Duomo. A piangerlo oggi, oltre ai suoi numerosissimi ex alunni di Treviso, ci sono anche i fratelli Bruno, Giorgio e Gino. Venerdì pomeriggio, 19 maggio, il funerale nel Duomo di Asolo alle ore 15. Dopo la cerimonia, la salma di don Giacmoo sarà tumulata nel cimitero di Pagnano.