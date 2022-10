Osteria alla Pasina in lutto: è mancato Giancarlo Pasin

La cucina trevigiana perde un'altra delle sue colonne portanti. Nel pomeriggio di sabato 1º ottobre è mancato all'affetto dei suoi cari Giancarlo Pasin, 79 anni, chef e fondatore dell'osteria che ha segnato la storia recente di Dosson. Il decesso è avvenuto dopo un breve periodo di ricovero all'ospedale Ca' Foncello di Treviso.

La passione per la cucina gli era stata tramandata fin da piccolo dalla madre, che all'epoca lavorava a Le Beccherie, ma anche dall'indimenticabile gastronomo veneto Giuseppe Maffioli che Giancarlo amava frequentare per parlare di cucina. «A lui va il merito di essere stato tra i primi chef a far conoscere il radicchio di Treviso nel mondo - lo ricorda piena di orgoglio la figlia Nicoletta -. Giancarlo è stato uno chef e un papà meraviglioso, una persona buona e saggia, gentile e disponibile davvero con chiunque. Il suo merito più grande - continua - penso sia stato quello di saper rimanere negli anni fedele a sé stesso e alla sua idea di cucina. "Rispetta e lavora bene le materie prime" il suo insegnamento più grande». Gli sforzi di una vita intera sono stati ripagati dal successo che la "Pasina" ha riscosso negli anni. Aperta come osteria tipica a Dosson nel 1976, deve il suo nome al modo in cui i clienti avevano soprannominato la moglie di Giancarlo, Teresina (detta appunto "Pasina"). Nel 2000 l'apertura del nuovo ristorante con una fontana all'ingresso dov'è immerso, durante la stagione, il radicchio di Treviso tanto caro a Giancarlo. A piangerlo oggi, oltre alla moglie Teresina e alla figlia Nicoletta, c'è anche il figlio Simone a capo della sala e dei vini del ristorante. Decine i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati alla famiglia non appena la notizia della scomparsa di Giancarlo ha iniziato a diffondersi. La data dell'ultimo saluto verrà fissata nelle prossime ore.