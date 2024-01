Emorragia cerebrale nella notte di Capodanno: Gianfranco muore a 47 anni

Gianfranco Faganello era andato a dormire presto la sera dell'ultimo dell'anno: verso le 21 aveva salutato i familiari ed era salito in camera senza aspettare la mezzanotte, dicendo che la mattina successiva si sarebbe alzato presto per preparare il pranzo di Capodanno. Così, purtroppo, non è stato: un'emorragia cerebrale l'ha stroncato nel sonno, strappandolo all'affetto dei suoi cari a soli 47 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Faganello viveva a Mareno di Piave con i genitori Silvana e Arrigo. Ex cuoco di professione, diplomatosi all'alberghiero di Vittorio Veneto, Faganello aveva lavorato ai "Sette Nani" di Negrisia e al ristorante di Bolda. Soprannominato "Cochi" dagli amici, negli ultimi 15 anni aveva lavorato come autotrasportatore nell'azienda di famiglia "Autotrasporti Faganello", sempre a Mareno di Piave. Lunedì mattina, quando i genitori non l'hanno più visto scendere, la tragica scoperta: Gianfranco era steso a letto privo di vita. Il medico legale non ha potuto far altro che constatare il decesso del 47enne per emorragia cerebrale. Fino all'Epifania, Faganello si stava godendo qualche giorno di ferie. In questi giorni sarebbe dovuto partire per un breve periodo di villeggiatura a Calalzo. A piangerlo oggi, oltre ai genitori, ci sono i fratelli Alberto e Claudio, i nipoti Gabriele e Zaira, amici e parenti tutti. Il funerale sarà celebrato venerdì 5 gennaio, alle 10.30, nella chiesa arcipretale di Mareno di Piave.