Addio a Gianmarco Zanchetta, manager e banchiere: aveva 73 anni

Mondo della finanza in lutto per la scomparsa di Gianmarco Zanchetta, 73 anni, mancato all'affetto dei suoi cari dopo una breve malattia. Originario di Treviso, si era diplomato ragioniere nella Marca prima di iniziare a lavorare in tutto il Nord Italia nel mondo delle banche.

Come riportato da "Il Corriere delle Alpi", Zanchetta a inizio carriera era stato capo area di Treviso per la Banca Cattolica del Veneto ma, tra gli incarichi più prestigiosi, aveva ricoperto anche quello di direttore generale di Friulia (Finanziaria della Regione Friuli Venezia Giulia) e Bcc Pordenonese, senza dimenticare gli anni da amministratore delegato di Bcc Factoring Milano. Da tempo Zanchetta si era trasferito con la famiglia a Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno, rimanendo molto legato a Pordenone, dove aveva lavorato per gran parte della sua carriera. Presidente della Fondazione Opera Sacra Famiglia, lasciata la scorsa estate, era stato anche presidente del Rotary Belluno. Un manager stimato e di lungo corso. Lascia la moglie Rosanna, il figlio Alessio, la sorella Anna Maria, nipoti e parenti. Il funerale sarà celebrato lunedì 13 maggio, alle ore 11, alla casa funeraria De Dea Gelisio di Belluno.