Basket in lutto: morto Gianni Cavagnis, fisioterapista di Reyer e Benetton

Il mondo dello sport trevigiano piange in queste ore la scomparsa di Gianni Cavagnis, 85 anni, massaggiatore-fisioterapista di Reyer e Benetton Treviso. Originario di San Giobbe (Venezia) e soprannominato "Canocio", Cavagnis è stato il fisioterapista di alcuni tra i più amati giocatori della Reyer, da Dalipagic a Haywood, da Carraro e Gorghetto, da Della Fiori a Serafini, vivendo lo spogliatoio dall'inizio degli Anni '70 fino a metà Anni '90 quando era passato alla Benetton.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Cavagnis è stato punto di riferimento di allenatori e giocatori, conservando legami stretti anche con i tifosi veneziani e trevigiani. Nell'aprile del 2009, in zona Ghirada, aveva salvato un bambino di sei anni dai morsi di un cane fuggito da un vicino cortile. Cavagnis si era scagliato contro il cane di razza akita inu salvando il piccolo da conseguenze che sarebbero potute essere ben peggiori. Con lui se ne va un pezzo di storia della pallacanestro veneta. Il decesso è avvenuto nelle scorse ore in una casa di riposo di Treviso, decine i messaggi di cordoglio non appena la notizia della sua scomparsa ha iniziato a diffondersi. La data dei funerali verrà fissata nelle prossime ore.