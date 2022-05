Malore in bici, addio a Gianpier Nicoletti: docente e storico dell'Istresco

Treviso piange la scomparsa di Gianpier Nicoletti, per sette anni docente comandato dell'Istresco di Treviso, in pensione dal 1º settembre scorso. Storico modernista, convinto sostenitore dell'Europa, esperto di agricoltura e fisco, lascia un ricordo profondo nelle tantissime persone che lo avevano conosciuto sia in ambito accademico che nella vita privata.

L'11 aprile, durante un'escursione ciclistica in Valbrenta, era stato colpito da un improvviso arresto cardiaco. Nonostante l'intervento dei soccorsi le sue condizioni erano subito apparse molto gravi. Da quel giorno il 64enne non si è mai più ripreso e, nella notte tra giovedì 19 e venerdì 20 maggio, a causa di un nuovo malore, il suo cuore ha smesso di battere per sempre. «Continueremo ad essere vicini alla moglie Lina e al figlio Max e faremo in modo che sia dato il giusto riconoscimento al suo valore di storico attento alla contemporaneità, di uomo della scuola e di persona dalla straordinaria leggerezza, sempre sorridente e disponibile» il ricordo commosso dell'Istresco, l'istituto diventato negli anni la sua casa, il luogo dei suoi pensieri e lo spazio dove Nicoletti spendeva buona parte del suo tempo.

I commenti

Francesca Gallo, ex presidente dell'Istresco, lo ricorda con queste parole: «Se ne va un grande amico, abbiamo lavorato un anno e mezzo a stretto contatto e lo ricordo come una persona propositiva e infaticabile. Aveva un'attenzione particolare per i ragazzi, non era il professore "canonico" ma piuttosto una guida e un punto di riferimento per i suoi alunni. All'Istresco era arrivato dopo aver insegnato al liceo "Giorgione" di Castelfranco Veneto. Gli ultimi due anni di carriera li ha vissuti durante la pandemia, adattandosi con grande intraprendenza alla didattica a distanza e a tutti gli stravolgimenti legati all'insegnamento. Mancherà tantissimo».

Il segretario generale della Cgil di Treviso, Mauro Visentin, esprime massimo cordoglio per la prematura scomparsa di Gianpier Nicoletti, professore e storico dell’Istresco. «La scomparsa di Gianpier Nicoletti è una grande perdita per tutta la Marca - esordisce - perdiamo uno storico e docente preparato, una colonna portate dell’Istresco, una persona davvero appassionata in tutte le sue attività. Nelle tante collaborazioni avute in questi anni tra l’Istituto e la Cgil, non mancava mai di presenziare, di moderare o di portare il suo contributo, trattando tematiche che hanno segnato la nostra epoca, dal 25 aprile alla resistenza, dalle conquiste dei lavoratori a quelle delle donne, e molto altro ancora. Negli ultimi tempi poi, nell’ottica della collaborazione tra Istresco e Cgil, si era preso l’incarico di gestire la Biblioteca Cgil Treviso in via Dandolo, garantendo il prestito e la fruibilità degli oltre 2.500 titoli disponibili. Da parte mia e di tutta la Cgil Treviso dunque - conclude Visentin - non posso che esprimere le condoglianze ai famigliari e garantire che la sua memoria sarà onorata non appena ne avremo l’occasione».