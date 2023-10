Giardini svelati: visite guidate per scoprire i cortili privati più belli di Treviso

Treviso è ricca di meraviglie nascoste, giardini incastonati tra antichi palazzi ricchi di aneddoti e curiosità. Grazie all'intuizione di Margherita Antonello e a Guide di Marca, con il supporto di Barbazza Garden, è stata presentata martedì a Ca' Sugana la quarta edizione di "Giardini svelati" una bellissima serie di visite, in programma sabato 14 e domenica 15 ottobre, alla scoperta degli angoli nascosti del centro, che racchiudono in pochi metri un paradiso di verde.

L'evento gode del Patrocinio del Comune di Treviso. Guide di Marca, inoltre, sostiene Treviso nella candidatura a Capitale italiana della Cultura 2026. Le visite di apertura e chiusura saranno rispettivamente ai giardini della Pediatria e delle case di riposo Israa, luoghi simbolo legati al ciclo naturale delle nostre vite. Sono una dozzina i giardini privati di Treviso che hanno aderito finora al progetto ma, spiegano le organizzatrici, almeno un'altra ventina di aree verdi private sarebbe pronta a entrare a far parte di "Giardini svelati" nelle prossime edizioni. Durante le passeggiate di sabato 14 e domenica 15 ottobre verranno letti alcuni brani tratti dalle opere di Giovanni Comisso. Il costo della visita a persona è di 12 euro, la prenotazione è obbligatoria scrivendo una mail all'indirizzo: giardinisvelatitreviso@gmail.com

I commenti

Margherita Antonello, ideatrice dell'iniziativa, racconta: «Ormai sono stata soprannominata la "Sherlock Green" per la mia passione di andare a scoprire e ricercare sempre nuovi giardini da far visitare ai trevigiani interessati. Un'idea nata da una mia visita a Bologna dove ho scoperto che questa iniziativa alla scoperta dei più bei giardini del centro storico si faceva già da qualche anno. Anche Padova e Ferrara propongono questo tipo di iniziativa e io ho pensato di portarla a Treviso per valorizzarne le bellezze e l'importante identità storica».

«Treviso vanta un numero considerevole di meraviglie “nascoste” fra i palazzi, giardini e dettagli architettonici ricchi di storia, di aneddoti e di dettagli che meritano di essere scoperti e raccontati - chiosa il sindaco Mario Conte -. Per questo accogliamo con favore ed entusiasmo l’iniziativa delle Guide di Marca, che ringraziamo per la professionalità e la dedizione con cui accompagnano turisti e visitatori, contribuendo a creare un contesto vivace e internazionale».

Il programma

Sabato 14 ottobre, ore 10: apertura dell’evento presso il Giardino dell’Oasi di Pediatria all’Ospedale Ca’ Foncello di Treviso.

Sabato 14 ottobre, ore 15: visita a quattro giardini privati: giardino del Borgo, giardino di Palazzo Riccati, giardino di Vicolo del Gallo e giardino della Casa Fondaco sul Cagnan (durata 3 ore circa).

Domenica 15 ottobre, ore 9.30: visita a due giardini privati: giardino di Casa dei Feneri, giardino del gelsomino d’inverno in Riviera del Sile; a seguire visita ai tre giardini Israa Treviso: giardino dei Grani, giardino della Residenza Garzoni, giardino della Casa Albergo Salce (durata 3 ore circa)

Durante la passeggiata guidata ci accompagneranno alcuni brani tratti dalle opere di Giovanni Comisso (contributo di partecipazione €12, prenotazione obbligatoria alla mail giardinisvelatitreviso@gmail.com).

Qui trovate tutte le informazioni: www.guidetreviso.it