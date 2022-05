San Vendemiano, inaugurato il Giardino multisensoriale del centro diurno

È stato inaugurato sabato 14 maggio il Giardino multisensoriale del centro diurno “Don Gnocchi” di San Vendemiano, grazie, anche, al contributo del gruppo di ristoratori del "Q.B.-Qui per Bontà".

Si tratta di un'area a contatto con la natura, dedicata alle attività educative degli ospiti del Centro, ma soprattutto al relax per momenti di inclusione con la comunità. L’area è progettata seguendo le direttive del metodo Snoezelen, che supporta persone con problematiche comportamentali anche gravi attraverso il contatto umano e il rilassamento o l’attivazione in base alle esigenze specifiche, promossi attraverso stimoli sensoriali. Ci sarà dunque il gorgoglio dell’acqua che sgorga da una fontana; ci saranno punti musicali nascosti fra le rocce e gli arbusti; le luci accompagneranno un percorso in pietra studiato per le carrozzine e protetto da una staccionata per la sicurezza; ci saranno viti, arbusti, piante da frutto, tre grandi aiuole pensili per le piante aromatiche, due punti di ritrovo, un grande gazebo con panchine in legno ed una pergola con panca per brevi soste durante il percorso. Hanno contribuito gratuitamente alla progettazione alcuni insegnanti e studenti dell’Istituto Cerletti di Conegliano. I lavori hanno subìto uno stop a causa della pandemia, ma ora finalmente lo speciale Giardino è pronto e sarà condiviso con la comunità.

Fondazione di comunità ha sostenuto il progetto donando il contributo ricevuto dall’evento "Qui per Bontà" tenutosi il 18 novembre 2019, una serata enogastronomica solidale promossa da FdC e realizzata da Ristoratori eccellenze del territorio assieme a numerosi partner. È in primis proprio grazie a loro, che si sono messi gratuitamente a disposizione, che FdC ha donato 8mila 500 euro all’Anffas Sinistra Piave per realizzare il Giardino. Sono intervenuti all'inaugurazione Sonia Brescacin, Consigliere regionale e Presidente della Quinta Commissione Sanità e Sociale; Francesco Benazzi, direttore generale dell’Ulss2 Marca Trevigiana; il sindaco Guido Dussin; la presidente di Anffas Sinistra Piave Renata Da Re; Giuliano Cettolin, referente Anffas Sinistra Piave, ideatore del progetto; Oliviero Beni, vice presidente di Fondazione di Comunità e Giuseppe Maset, sindaco di San Fior.