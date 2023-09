Carabinieri di Treviso ricordano il Tenente Giarnieri a 79 anni dalla scomparsa

Domenica mattina, 24 settembre, i carabinieri del comando provinciale di Treviso hanno voluto ricordare l'anniversario della scomparsa del Tenente Luigi Giarnieri, trucidato dai nazisti il 24 settembre del 1944 a Crespano del Grappa.

Il giovane ufficiale, che per il suo sacrificio è stato decorato con la Medaglia d’Argento al Valor Militare, era al comando della tenenza dei carabinieri di Tarvisio quando, con altri colleghi, aveva deciso di unirsi alla Resistenza partigiana sul Monte Grappa per combattere fascisti e tedeschi. Catturato il 24 settembre di quell’anno, Giarnieri era stato torturato e impiccato. Oggi, nel salone principale di Palazzo Zuccareda, in Via Cornarotta a Treviso, una stele ricorda il gesto eroico del carabiniere.