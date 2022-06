Giavera del Montello, al via il cantiere per 1,5 chilometri di nuova condotta idrica

Il cantiere per la nuova rete idropotabile partirà a luglio e sarà realizzato in concomitanza con i lavori di posa della rete del gas da parte della società AP Reti Gas del Gruppo Ascopiave. Le opere sono state affidate alla stessa ditta appaltatrice in modo da ridurre il più possibile i tempi di esecuzione e creare così minor disagio per i residenti. Per quanto riguarda Ats, il progetto prevede la sostituzione della rete esistente in via Fante d’Italia per 1,5 chilometri e il rifacimento di tutti gli allacciamenti lungo il tratto di strada interessata dai lavori.

“I benefici che trarremo dall’esecuzione di questi lavori sono molteplici in quanto ci consentiranno di dismettere una condotta insistente per un tratto su fondo privato e posata a più di due metri di profondità rispetto al piano stradale - spiega il presidente di Ats, Fabio Vettori – La sostituzione di tale tubazione consentirà di ridurre notevolmente le perdite di rete e facilitare eventuali interventi, così da preservare la risorsa idrica”. La durata del cantiere è prevista in novantacinque giorni naturali e consecutivi. “L’amministrazione è da sempre favorevole a tali sinergie con le società di gestione delle reti di servizio – aggiunge il sindaco di Giavera del Montello, Maurizio Cavallin – Siamo certi che i cittadini sapranno apprezzare gli sforzi per ridurre al minimo i disagi dovuti ai cantieri”.