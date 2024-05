Demolizione del tempio Regina Pacis: «Distrutti i nidi di rondini, piccioni e balestrucci»

Sono iniziati martedì 7 maggio i lavori di demolizione del tempio “Regina Pacis” di Giavera del Montello ma le polemiche non sono tardate ad arrivare. Un residente di Giavera ha infatti inviato una segnalazione all'associazione Lipu Treviso, dicendo di aver notato alcune decine di piccioni, rondini e balestrucci addossati alle pareti dell’edificio, presumendo che i lavori di demolizione abbiano distrutto i loro nidi.

In questo periodo gli uccelli sono in fase di nidificazione e i nidi sono tutelati dalla legge n. 157/1992, articoli 3 e 21, comma 1 lettera o. L'uccisione dei piccoli o la distruzione e il danneggiamento dei nidi sono puniti dall’articolo 635 del Codice penale mentre rondini e balestrucci sono tutelati dalla Convenzione di Bonn e dalla Convenzione di Berna ratificata in Italia con la legge n. 503/1981. Lipu Treviso OdV si è subito attivata, inviando una pec di richiesta ai competenti uffici della Regione, della Provincia e del Comune di Giavera del Montello, affinché siano effettuati gli opportuni accertamenti sul caso.