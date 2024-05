Giavera del Montello, avviati i lavori per l'estensione della fognatura nera

Alto Trevigiano Servizi ha dato il via ai lavori di estensione della rete fognaria a Giavera del Montello in Via Pedemontana e Via Lanceri di Firenze. Il completamento delle opere è previsto in circa due mesi solari con un investimento per i lavori di quasi 150mila euro.

Il cantiere

Questo nuovo cantiere risponde alla necessità di fornire un servizio essenziale agli immobili attualmente non serviti dal servizio di fognatura. L'opera prevede la posa di circa 360 metri di condotta fognaria e i relativi allacciamenti: 250 metri in Via Pedemontana e 110 metri in Via Lanceri di Firenze. Grazie a questo intervento, circa 80 abitanti equivalenti potranno collegarsi al depuratore centralizzato situato in Via Toniolo a Giavera del Montello. Per minimizzare l'impatto sulla viabilità locale, i lavori sono stati suddivisi in due fasi: il cantiere inizia con la posa della condotta in via Pedemontana per poi procedere in via Lanceri di Firenze. Durante le lavorazioni, le strade interessate saranno chiuse totalmente in entrambi i sensi di marcia. Sarà comunque garantito l'accesso pedonale e ai residenti 24 ore su 24 dal lunedì al venerdì, salvo situazioni emergenziali. Al termine di ogni settimana lavorativa, dopo l'asfaltatura del venerdì, le strade saranno rese percorribili a tutti i mezzi durante il fine settimana.

I commenti

«Grazie alla collaborazione tra Alto Trevigiano Servizi e l'amministrazione comunale - spiega il sindaco di Giavera del Montello, Maurizio Cavallin - si sta procedendo con la realizzazione di un cantiere che assicurerà miglioramenti infrastrutturali per il futuro del nostro paese, potenziamento dei servizi offerti alla comunità, contribuendo così a migliorare la qualità della vita dei cittadini».

«Rispetto dell’ambiente e del territorio, qualità del servizio e innovazione sono i valori fondanti per ATS nella pianificazione dei cantieri - conclude il presidente di ATS, Fabio Vettori - con questa logica anche l’opera che stiamo realizzando a Giavera permetterà ai cittadini di beneficiare del servizio di fognatura fondamentale per la salvaguardia dell’ambiente in cui viviamo».