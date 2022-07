Una folla per il concerto dei Los Massadores a favore della Lilt

La prevenzione vince su caldo, saldi e weekend fuori porta. Superate le 3000 presenze ieri sera per il concerto dei Los Massadores per l’evento “Quando il Rosa Ti colora la Vita”, la kermesse di tre giorni organizzata dal Comune di Giavera del Montello in favore di Lilt. Il parco di villa Wassermann si è riempito di persone gioiose e desiderose di trascorrere una serata spensierata all’insegna della musica avvalorata dal fatto che tutto il ricavato sarà devoluto a Lilt per la prevenzione del tumore al seno. «Abbiamo pensato a questo evento per sensibilizzare sul tema della prevenzione del tumore al seno e abbiamo deciso di farlo in modo leggero affinchè potesse coinvolgere tutti: dai più giovani ai più anziani. Ieri sera è stato così, abbiamo visto tante persone di tutte le età partecipare con gioia al concerto. Ringraziamo tutti i volontari, le associazioni e gli sponsor che hanno contribuito a rendere questa serata ancora più speciale» dichiara il sindaco di Giavera Maurizio Cavallin. «Abbiamo visto una partecipazione altissima, ringraziamo tutti, ieri è stata un’occasione importante per parlare di prevenzione» commenta il dr. Alessandro Gava presidente Lilt provinciale Treviso. «Una serata da penoti» il commento dei mattatori della serata Los Massadores. In forma smagliante e in abiti da donne per l’occasione, sul palco hanno dato il loro meglio al motto. “pro-tette, protette!”. Oggi pomeriggio, dalle17, ultimo appuntamento con la camminata e con il trail ai piedi del Montello e la conclusione con la cena finale a base di spiedo preparato con cura dagli alpini.

Domenica 3 Luglio

Camminata e Trail: iscrizioni e pagamento possibili il giorno dell'evento. Info al numero [339 2523913 - Ilario]

Iscrizione Camminata con riconoscimento (maglia dell'evento) € 12 per i soci | € 12.50 per i non soci

Iscrizione Camminata senza riconoscimento € 3 per i soci | € 3.50 per i non soci

Cena con spiedo, solo su prenotazione € 15 (+ 1,82 spese di commissione per pagamento on-line), info al numero [339 2523913 - Ilario]. Prenotazioni e pagamento anche presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Giavera del Montello, negli orari di apertura dell'ufficio.

Prenotazione effettuabile anche on-line a questo link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-quando-il-rosa-ti-colora-la-vita-339798094247