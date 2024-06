Bomba d'acqua sul Montello, strade come torrenti e raffica di inondazioni

Una nuova ondata di maltempo ha colpito la Marca nel primo pomeriggio di oggi, 9 giugno. Coinvolta stavolta la zona del Montello dove, diversamente da altre aree della provincia rimaste completamente all'asciutto, si è scatenata una vera e propria bomba d'acqua, con un nubifragio preceduto anche da grandine in alcuni casi. Numerosi gli scantinati e i garare allagati a Giavera del Montello, dove alcune strade si sono trasformate in veri e propri torrenti (qui nel video dal gruppo Facebook Meteo Triveneto), ma disagi si sono registrati a Volpago del Montello e a Nervesa della Battaglia. Il sindaco di Giavera del Montello, Paolo Guizzo, ha mobilitato la protezione civile ma per ora non ci sarebbero situazioni di particolare gravità. Il canale della Brentella che costeggia i piedi del Montello si è innalzato in modo inizialmente preoccupante, salvo poi rientrare nella normalità. Al lavoro i vigili del fuoco del distaccamento di Montebelluna e di Treviso. Intervenuti anche i carabinieri. A Villorba ha destato forte preoccupazione un vortice che si è sviluppato in aria ma senza causare nessun tipo di danno.

