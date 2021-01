Covid, morto l'imprenditore Gino Tardivo: patron di Trans Ghiaia

E' mancato sabato 9 gennaio l'imprenditore Gino Tardivo. Aveva 91 anni e, il 28 dicembre, era risultato positivo al Covid. Le sue condizioni di salute non sembravano essere gravi ma, dopo l'Epifania, un peggioramento improvviso l'ha portato al decesso in pochi giorni.

La notizia ha suscitato grande cordoglio nella zona di Oderzo dove Tardivo era conosciutissimo. Residente nella frazione di Faè, nel 1977 aveva fondato, insieme al figlio, l'azienda "Trans Ghiaia" oggi punto di riferimento nel settore dello scavo e del trasporto ghiaia. In pensione dal 2000 ha voluto continuare a lavorare in azienda fino al 2009. Una vita trascorsa nel segno della passione per il lavoro e per la sua famiglia. Amava lo sport e in molti, oggi, lo ricordano come sostenitore della bocciofila locale e di diverse squadre di calcio e ciclismo del territorio. Commovente il messaggio d'addio che il nipote Alessandro Tardivo gli ha voluto dedicare su Facebook: «Sicuramente una delle persone più gentili che abbia conosciuto, ti ricordavi sempre di tutto e tutti e subito ti accorgevi se mancava qualcuno al lavoro. Mi hai insegnato tanto fin da bambino, in infanzia che grazie a te sa di pala meccanica, olio idraulico e nafta. Molte volte mi dicono che ho preso tanto da te e dalla tua timidezza e ne vado orgoglioso. Voglio ricordarti con il tuo sorriso immancabile ogni volta che chiedevi qualcosa e la costante domanda se in cava lavoravamo. Sono sicuro che anche lassù ti hanno dato una pala meccanica e ti immagino felice a caricare tante nuvole. Ciao nonno, fai buon viaggio e tienici d'occhio silenziosamente come hai sempre fatto». I funerali di Gino Tardivo saranno celebrati sabato 16 gennaio, alle ore 10.30 nella chiesa della sua amata Faè.