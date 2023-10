Malore in auto, accosta davanti alla chiesa e muore a 70 anni

Un malore improvviso al volante della sua auto è costato la vita all'imprenditore Gino Zago, 70 anni, mancato all'affetto dei suoi cari nella tarda mattinata di giovedì 5 ottobre. Fondatore dell'azienda Ca' de La Pasina, specializzata nella produzione di marmellate e confetture, Zago stava percorrendo Via Grande, nella frazione di Mignagola a Carbonera, quando ha iniziato a sentirsi male.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", l'imprenditore ha avuto la prontezza di accostare subito l'auto, scongiurando una tragedia della strada. Il 70enne si è fermato davanti alla chiesa di Mignagola, verso le ore 13, proprio nel momento in cui a poca distanza stavano iniziando a uscire gli studenti da scuola. Abbassando il finestrino Zago ha iniziato a chiedere aiuto ai genitori presenti. Uno di loro l'ha sentito e ha chiamato subito i soccorsi, facendosi guidare nelle prime manovre di massaggio cardiaco in attesa dell'arrivo dell'ambulanza. Quando il personale del Suem 118 è arrivato sul posto, pochi minuti dopo, per Zago non c'era però più nulla da fare. La notizia della sua scomparsa ha suscitato vasto cordoglio a Carbonera dove l'imprenditore era conosciutissimo.

L'azienda

Nel 1976, infatti, Zago aveva dato vita a Ca’ de La Pasina in un antico mulino nella frazione di San Giacomo di Musestrelle. L'azienda, oggi guidata dal figlio Massimo, produce confetture extra, marmellate, patè e salse, oltre al succo “Pesca Bellini” (nostro marchio registrato), ingrediente base per preparare il famoso Long Drink Bellini. Persona piena di interessi e sempre disponibile, Gino Zago lascia un ricordo importante sia come uomo che come imprenditore. I funerali verranno celebrati nei prossimi giorni.