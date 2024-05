Suoni di Marca 2024, torna Gio Evan: «Serata tra musica e poesia»

Nuovo annuncio per Suoni di Marca, il festival sulle Mura pronto ad animare l'estate trevigiana: martedì 16 luglio tornerà a Treviso Gio Evan, già ospite della kermesse trevigiana nel 2020. Dopo un recente tour nei teatri d’Italia completamente sold out, Gio Evan porterà a Treviso il suo spettacolo estivo Moska Bar, un vero e proprio lido itinerante che mescola con sapienza musica, poesia e stand-up comedy.

L'artista

Il viaggio è parte integrante della storia di Gio Evan che lo ha portato a spostarsi, dal 2007 al 2015, tra l’Europa, l’India e il Sudamerica. Proprio qui, in Argentina, inizia a vivere e a studiare accanto a maestri e sciamani autoctoni i quali lo battezzano come Gio Evan. Il diario dei suoi primi viaggi vengono raccolti in un suo primo libro, Il florilegio passato, pubblicato poi nel 2008, al quale seguiranno altre raccolte di poesie, romanzi e un’antologia: Il piccolo libro delle grandi domande presentata nel 2023. La carriera musicale prende il via nel 2013, prima col progetto Le scarpe al vento e in seguito con le proprie canzoni da solista, dallo stile indie pop cantautorale, con cui girerà l’Italia intera fino alla sua prima apparizione al Festival di Sanremo nel 2021 col brano Arnica. Nel 2023 arrivano anche le prime date internazionali: Miami, Los Angeles e a Budapest in occasione del prestigioso Sziget Festival. L’attività da musicista si sposa con quella da scrittore e poeta, alternando la pubblicazione di libri (per citarne alcuni: Passa a sorprendermi, Ormai tra noi è tutto infinito, Ci siamo fatti mare, Vivere a squarciagola) a quella degli album (Biglietto di solo ritorno, Natura molta, Mareducato) rilasciando l’ultimo nel gennaio 2024: "Ribellissimi".

Il festival

Oltre a Gio Evan, gli altri ospiti già annunciati quest'estate a Suoni di Marca sono i Santi Francesi (12 luglio) e Paolo Benvegnù e La Crus (18 luglio), ma i nomi da svelare sono ancora molti. L’estate si avvicina e Suoni di Marca 2024 popolerà per la sua trentaquattresima edizione le Mura di Treviso dal 12 al 27 luglio non solo con la musica ma anche con i numerosi stand di street food da tutto il mondo e artigianato di qualità. La musica, l’Area Bimbi, il Percorso del Gusto e la Mostra Mercato sapranno dare il giusto spazio e intrattenimento alle famiglie e al pubblico di tutte le età.