Giorgia Meloni interverrà all'assemblea di Assindustria Venetocentro

Il presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, interverrà in videocollegamento all’Assemblea Generale 2022 di Assindustria Venetocentro e Confindustria Venezia-Rovigo in porgramma oggi, lunedì 28 novembre, dalle ore 17, al nuovo Centro Congressi della Fiera di Padova (Padova Congress).

I lavori saranno aperti dall’intervento in videocollegamento del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Seguirà la conversazione con i presidenti di Assindustria Venetocentro Leopoldo Destro e di Confindustria Venezia-Rovigo Vincenzo Marinese, condotta da Andrea Cabrini e Roberta Floris. Quindi la relazione economica di Marco Fortis Vicepresidente di Fondazione Edison. A seguire la conversazione con Luca Zaia, presidente della Regione Veneto e la tavola rotonda con i sindaci dei capoluoghi dell’area vasta, Luigi Brugnaro Sindaco di Venezia, Sergio Giordani Sindaco di Padova, Edoardo Gaffeo Sindaco di Rovigo, Mario Conte Sindaco di Treviso. Quindi l’intervento di Carlo Messina Consigliere Delegato e ceo di Intesa Sanpaolo. Le conclusioni saranno affidate a Carlo Bonomi, Presidente di Confindustria. Nella parte privata, le due associazioni sottoporranno alle rispettive assemblee dei soci la proposta di integrazione in "Confindustria Veneto Est - Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso". Il nuovo soggetto associativo di area vasta, sovra-provinciale, è destinato a diventare per dimensioni e rilevanza (5mila imprese associate, 270mila addetti) la seconda associazione territoriale del sistema Confindustria.